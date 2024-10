Was ist "Shoulder Surfing" und warum kannst Du leicht zum Opfer werden?

Ingolstadt - Die Kriminalpolizei muss in Oberbayern innerhalb kürzester Zeit zum dritten Mal in einem Fall von "Shoulder Surfing" ermitteln. Darauf solltest Du achten, wenn Du Dich vor der Masche schützen möchtest.

Betrüger versuchen, über verschiedene Methoden an das Geld der Bankkunden zu kommen, "Shoulder Surfing" ist eine davon. (Symbolbild) © Sascha Lotz/dpa

Wie die Ermittler am Donnerstag berichten, wollte eine 71-Jährige an einem Bankautomaten in Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) Geld abheben.

Dabei wurde sie unvermittelt von einem Unbekannten angesprochen und aufgefordert, den Auszahlungsvorgang abzubrechen. Außerdem drückte der Mann selbst die Abbruchtaste.

Die Einmischung verunsicherte die Frau, die daraufhin ihre Geldkarte entnehmen wollte. Augenscheinlich wurde diese aber vom Automaten eingezogen.

Als die Bank später nachschaute, befand sich die Karte jedoch nicht im Automaten. Der Täter hatte sie wohl unbemerkt an sich genommen und laut Polizei im Nachhinein über 2000 Euro vom Konto der Frau abgehoben.

Beim "Shoulder Surfing" spähen die Betrüger über die Schulter ihrer Opfer - meist ältere Menschen-, um an die Geheimzahl zu kommen.