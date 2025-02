Bundesrichter prüfen Urteil gegen "Hammerbande"-Lina

Karlsruhe/Leipzig - Sie ist wohl Sachsens prominenteste Linksextremistin: Lina E. (29), mutmaßliche Chefin der brutalen Leipziger Hammerbande, wurde 2023 vom Oberlandesgericht Dresden (OLG) zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Am Donnerstag begann das Revisionsverfahren vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.

Jürgen Schaefer (M.), Vorsitzender Richter des 3. Strafsenats am Bundesgerichtshof, verhandelt mit Kolleginnen und Kollegen die Revisionen im Fall Lina E. © Ronald Wittek/epa/Pool/dpa

Nach mehreren teils lebensgefährlichen Angriffen auf tatsächliche und vermeintliche Anhänger der rechten Szene in Sachsen und Thüringen war die aus Kassel stammende Studentin unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen worden.

Sowohl die Anwälte von Lina E. als auch die Bundesanwaltschaft hatten gegen das Urteil Revision eingelegt.

Am BGH beantragten beide Seiten am Donnerstag, unterschiedliche Teile des mehr als 400 Seiten langen Urteils aufzuheben und zur neuen Entscheidung an das OLG zurückzuverweisen. Lina E., die bis zur Revisionsentscheidung auf freiem Fuß bleibt, war nicht in Karlsruhe anwesend.

Ihre Verteidiger hatten bereits vor dem OLG Freispruch in fast allen Anklagevorwürfen gefordert. Die Bundesanwaltschaft, die damals eine weit höhere Strafe wollte, beanstandet vor dem BGH einen Teil-Freispruch der ersten Instanz.