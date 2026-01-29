Busfahrer brutal attackiert: 21-Jähriger muss ins Gefängnis

Wuppertal - Für den Angriff auf einen Busfahrer in Wuppertal muss ein 21-Jähriger ins Gefängnis.

Die Attacke auf den Busfahrer hatte schwere Folgen. Nun fiel das Urteil gegen den 21-Jährigen am Wuppertaler Landgericht. (Archivbild) © Caroline Seidel/dpa

Der Busfahrer hatte den Mann an einer roten Ampel abseits der Haltestelle nicht einsteigen lassen. Daraufhin hatte der 21-Jährige den Bus laut Anklage zu Fuß verfolgt, eingeholt und angegriffen.

Das Amtsgericht verurteilte den Wuppertaler wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und drei Monaten Haft.

Der Busfahrer berichtete, der Angeklagte habe zuerst gegen die Scheibe geschlagen und ihn beleidigt. Es sei ihm aber verboten, Fahrgäste abseits der Haltestellen einsteigen zu lassen, wie es der Angeklagte gefordert habe.

Der Bus fuhr dann seine reguläre Strecke - der Angeklagte legte sie zu Fuß zurück, nahm eine Abkürzung und stand bald darauf erneut vor dem Busfahrer.