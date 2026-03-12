Er hatte einen Feuerwehrmann totgeschlagen: Gewalttäter nach homophober Attacke schon wieder im Knast

Augsburg - Er sorgte damals bundesweit für Schlagzeilen, nachdem er einen Feuerwehrmann totgeschlagen hatte , der am Nikolausabend 2019 einen Streit am Augsburger Königsplatz beenden wollte. Halid S. wurde zu viereinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Kaum draußen, suchte die Polizei gleich wieder nach ihm – und erneut endete die Sache mit Knast für den 23-Jährigen.

Halid S. (l.) sorgte durch den Totschlag eines Familienvaters und Feuerwehrmannes bundesweit für Schlagzeilen. Vier Monate nach seiner Haftentlassung wurde er erneut gewalttätig. © Christoph Bruder/Bruder Media

Etwa ein Jahr ist es her: Im März 2025 sorgte der nur vier Monate zuvor aus der Haft Entlassene für neue Schlagzeilen.

Zusammen mit vier weiteren Männern im Alter zwischen 23 und 25 Jahren habe S. ein homosexuelles Paar in der Augsburger Innenstadt durch Schläge und Tritte verletzt.

Auslöser war laut Auffassung der Richter, dass sich eines der Opfer auffällig – konkret heißt es: tänzelnd – durch die Maximilianstraße bewegt haben soll.

Diese gilt in Augsburg als "Partymeile". Daraufhin soll es zuerst zu einer unflätigen Beleidigung und schließlich zu der Attacke auf das Paar gekommen sein.

Drei der vier Beschuldigten gaben den Angriff zu, behaupteten jedoch, nicht aus queerfeindlichen Motiven gehandelt zu haben – das sah der Vorsitzende Richter Michael Schneider allerdings ganz anders.