Nach Schüssen auf Café von Arafat Abou-Chaker: Jetzt spricht der Clan-Boss

Wie so häufig in letzter Zeit meldete sich das Oberhaupt der Abou-Chaker-Familie in einem Livestream auf TikTok zu Wort. Demnach sollen die unbekannten Täter den Anschlag bereits einige Stunden vor dem Eingang des Notrufs bei der Polizei verübt haben.

Einschusslöcher sind in einer Fensterscheibe des Cafés "Papa Ari" in Berlin-Treptow zu sehen. © Julius-Christian Schreiner/dpa

Darüber hinaus stellte der frühere Manager von Bushido (44) aber keine Mutmaßungen über mögliche Täter an.

Am vergangenen Dienstag hatte die Berliner Polizei vermeldet, dass in der Nacht auf ein Lokal an der Puderstraße im Bezirk Treptow geschossen worden war. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in dem Fall, dessen Hintergründe noch weitgehend unklar sind.

In der Szene machten Spekulationen die Runde, ob Hamad45 (33) etwas mit den Schüssen zu tun haben könnte - der inzwischen im Libanon lebende Rapper hat schon länger Zoff mit Arafat und dem Abou-Chaker-Clan.