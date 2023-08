Remmo-Mitglied steckte zwölf Autos in Brand: Ein Detail brachte Ermittler auf seine Spur

Berlin - Am Landgericht Berlin muss sich ein 44-Jähriger wegen Brandstiftung in zwölf Fällen verantworten. Medienberichten zufolge ist der Angeklagte ein Mitglied des berüchtigten Remmo-Clans .

Dabei soll der 44-Jährige überwiegend in Neukölln, aber auch in Kreuzberg, Lankwitz, Mariendorf und Treptow aktiv gewesen sein. Die Motive des polizeibekannten Kriminellen liegen bislang noch im Dunkeln.

Wegen einer Brandstiftungs-Serie muss sich Nasser Rammou vor dem Landgericht Berlin verantworten. © Sonja Wurtscheid/dpa

Letztere wurde dem mutmaßlichen Feuerteufel am Ende zum Verhängnis: Denn die Fußfessel übermittelte regelmäßig den Standort des Angeschuldigten an die Behörden. So konnten die Beamten den Aufenthalt von Nasser Rammou bei den jeweiligen Brandorten nachvollziehen.

Als nach der Festnahme des Remmo-Clan-Mitglieds wegen einer anderen Sache die Brandserie abrupt endete, sahen sich die Ermittler laut Staatsanwaltschaft in ihrem Verdacht bestätigt.

Dem Gefängnis wird Nasser Rammou ohnehin nicht entgehen können: Der 44-Jährige wurde bereits in anderen Verfahren zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren und wegen Drogenhandels zu einer Geldstrafe verurteilt. Seit 1995 verbrachte Rammou laut Bild insgesamt 15 Jahre hinter Gittern.

Eine weitere Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten ist noch nicht rechtskräftig. Einen Prozesstermin gibt es aktuell noch nicht.