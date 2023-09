Skandinavien brutal: Immer mehr Kinder heuern als Auftragsmörder an

Wie die Französische Presseagentur berichtete, werden häufig im ganzen Land Wohnhäuser von Explosionen erschüttert. Schießereien, die früher auf Problemviertel beschränkt waren, ereignen sich mittlerweile in aller Regelmäßigkeit an öffentlichen Plätzen.

Immer mehr Jugendliche stellen sich freiwillig für Straftaten der übelsten Sorte zur Verfügung. (Symbolbild) © 123rf/tassev

Die Kriminellen würden skrupellos vorgehen, oft Minderjährige kontaktieren, sie mit Waffen ausstatten und ihnen dann die Adresse geben, an der sie den Anschlag verüben sollen.

Auch die Opfer waren oft jung. Allein im September wurden zwölf Menschen bei Schießereien und Explosionen getötet.

"Wir werden die Banden zur Strecke bringen. Wir werden die Banden besiegen", sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson (59) am Donnerstagabend in einer Ansprache an die Nation. Immer mehr Kinder und völlig unschuldige Menschen seien von dieser extremen Gewalt betroffen. "Schweden hat so etwas noch nie gesehen. Kein anderes Land in Europa hat so etwas erlebt", so Kristersson.

Im August 2023 befanden sich in Schweden 69 Personen unter 18 Jahren in Haft, gegenüber 14 im gleichen Monat zwei Jahre zuvor. Das Militär soll nun dabei helfen, die Lage in den Griff zu bekommen.