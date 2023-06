DHL klagt nach Flughafen-Blockade gegen Klimaaktivistin: Arbeitsstunden statt Schadenersatz?

Halle (Saale)/Leipzig - Applaus, Gelächter und Zwischenrufe - kein alltäglicher Prozessauftakt am Landgericht Halle. Nach einer Blockade im Juli 2021 am Flughafen Leipzig/Halle ging es am Freitag um eine DHL-Klage gegen eine Klimaaktivistin. Das Unternehmen bot der jungen Frau einen Vergleich an und verzichtet bei Annahme auf die ursprünglich geforderten 84.000 Euro Schadensersatz. Doch die Verhandlungen scheiterten - zumindest vorerst.