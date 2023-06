Kampf gegen Jugendkriminalität: Drei 17-Jährige nach brutalem Angriff festgenommen

Dresden - Jetzt geht es den Jugendlichen an den Kragen! Drei 17-Jährige wurden am heutigen Donnerstag festgenommen.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen mehrere Jugendliche. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden und der Polizei wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, des schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung.

Beschuldigte sind laut Mitteilung ein 17-jähriger Russe, ein Weißrusse und ein Syrer (beide ebenfalls 17).

Ihnen wird vorgeworfen, am 18. März dieses Jahres an den Elbwiesen in Tolkewitz (nahe der Hundeschule) auf drei Jugendliche, zwei 15-Jährige und ein 16-Jähriger, eingeschlagen und eingetreten zu haben.

Einem der Opfer wurde unter anderem eine Glasflasche über den Kopf gezogen, woraufhin ihm das Smartphone geklaut wurde.

Unterstützt wurden die 17-Jährigen von einer Gruppe bestehend aus mindestens 14 Leuten, die teilweise noch unbekannt sind, so die Polizei.

Die drei Opfer erlitten alle erhebliche Verletzungen, besonders im Kopfbereich. Sie mussten sich behandeln lassen.