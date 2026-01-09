Eilantrag gegen Atommülltransporte quer durch NRW: So hat das Gericht entschieden

Im juristischen Tauziehen um die Atommülltransporte quer durch Nordrhein-Westfalen haben Gegner eine Niederlage erlitten.

Von Volker Danisch

Berlin/Jülich – Im juristischen Tauziehen um die Atommülltransporte vom rheinischen Jülich ins Zwischenlager Ahaus im Münsterland auf der Straße quer durch Nordrhein-Westfalen haben Gegner eine Niederlage erlitten.

Im Forschungszentrum Jülich lagern Castorbehälter. Sie sollen von dort bis ins 170 Kilometer entfernte Ahaus transportiert werden.
Im Forschungszentrum Jülich lagern Castorbehälter. Sie sollen von dort bis ins 170 Kilometer entfernte Ahaus transportiert werden.  © Andreas Endermann/dpa

Das Verwaltungsgericht Berlin lehnte einen Eilantrag der Umweltschutzorganisation BUND NRW ab, wie ein Sprecher mitteilte.

Dabei ging es um die Frage, ob der Transport von 152 Castor-Behältern mit hochradioaktivem Material wie genehmigt sofort vollzogen werden darf.

Der Streit kann auch in die nächste Instanz gehen. Eine aufschiebende Wirkung hätte es aber nicht, wenn sich das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg mit der Sache befassen muss.

Kommissarin lässt Geschlechterwechsel eintragen: Behördenleitung zeigt sie an
Justiz Kommissarin lässt Geschlechterwechsel eintragen: Behördenleitung zeigt sie an

Die Berliner Gerichte sind zuständig, weil das Bundesamt in Berlin sitzt.

Nach Ansicht des BUND ist der Transport des Atommülls nicht hinreichend sicher und die Verlagerung nach Ahaus bringe keinen Sicherheitsgewinn. Ein Datum, wann die Transporte beginnen, gibt es weiterhin nicht.

Titelfoto: Andreas Endermann/dpa

Mehr zum Thema Justiz: