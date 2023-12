Elf Schüsse auf Brüder: Gericht verknackt kaltblütigen McDonald's-Mörder

Zwolle (Niederlande) - Ein Gericht verurteilte den 34-jährigen Veysel Ü. wegen Doppelmords zu insgesamt 30 Jahren Gefängnis und 200.000 Euro Schadenersatz! Der Mann schoss kaltblütig und unter Vorsatz auf die zwei Brüder Ali T. (†57) und Hüseyin T. (†62) in einem McDonald's-Restaurant in Zwolle (Niederlande).

In dem McDonald's in Zwolle fand der kaltblütige Doppelmord statt. © Jannink/ANP/dpa

Dies gab das Bezirksgericht Overijssel am heutigen Montag bekannt. De Telegraaf berichtete unter anderem über den Fall.

Zunächst stritt sich Veysel mit dem Sohn eines der Brüder über Investitionen in türkische Immobilien. Am 30. März 2022 sollte der Konflikt in dem Schnellrestaurant innerhalb der Hauptstadt der niederländischen Provinz Overijssel dann geklärt werden. Der zweite Bruder trat vor Ort als Vermittler auf - dann eskalierte es.

Zu dem Zeitpunkt hatte der Täter bereits eine einsatzbereite Waffe samt Munition dabei - laut Rechtssprechung ein klarer Vorsatz. Der Mann stand während des Gesprächs um 17.59 Uhr auf, bestellte etwas am Tresen und lief zurück zu den Brüdern - in einer Minute und 20 Sekunden. Anstatt sich wieder hinzusetzen, schoss er jedoch ganze elfmal auf die beiden.