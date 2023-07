Erzieher (63) vergriff sich jahrelang massiv an kleinen Jungen: Das ist seine Strafe

Lüneburg - Bei der Gute-Nacht-Geschichte, beim Camping oder in der Dusche: Mehr als 20 Jahre hat sich ein Erzieher eines Kinderdorfs im Landkreis Lüneburg massiv an kleinen Jungen vergriffen. Das Landgericht der Hansestadt verurteilte den 63-Jährigen deshalb nun wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu einer zehnjährigen Haftstrafe.

Der Angeklagte (63) musste sich am Dienstag vor Gericht für seine Taten verantworten. © Lenthe-Medien

Die große Jugendkammer sprach den gebürtigen Rostocker am Dienstag wegen 31-fachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern, davon in 26 Fällen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Schutzbefohlenen, schuldig.

Dazu kamen 76-facher sexueller Missbrauch von Kindern, davon in 63 Fällen in Bezug auf Schutzbefohlene, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Damit folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.



Bei der Strafzumessung berücksichtigte die Kammer die Selbstanzeige, das umfassende Geständnis und die Reue, die der Angeklagte gezeigt habe.

Das letzte Opfer, das als Nebenkläger auftrat, bekommt von dem Pädagogen, der seinen Wohnsitz inzwischen in Gera hat, ein Schmerzensgeld von 12.000 Euro.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig, Revision kann binnen einer Woche eingelegt werden.