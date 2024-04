14-Jähriger von Duo ausgeraubt: Tatverdächtiger stellt sich der Polizei

Nach Angaben der Polizei. hat sich am Donnerstagnachmittag einer der beiden Tatverdächtigen im Polizeirevier Leipzig-Zentrum gemeldet. Der 15-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. "Die Ermittlungen zu dem zweiten unbekannten Tatverdächtigen dauern weiterhin an", so Pressesprecher Chris Graupner.

Die Polizei sucht nach zwei jungen Männern, die einem Teenager Jacke und Geld geklaut haben. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Die Tat selbst geschah bereits am Nachmittag des 10. Dezember 2023: Laut Polizeisprecher Chris Graupner war der Jugendliche an jenem Tag an der Haltestelle Eutritzscher Markt aus der Tramlinie 16 ausgestiegen und hielt sich noch in diesem Bereich auf.

Gegen 15 Uhr sei er von zwei ihm Unbekannten angesprochen worden, die von ihm verlangten, ihnen seine dunkle Steppjacke und Bargeld zu übergeben.

Weil beide aggressiv aufgetreten seien, kam der 14-Jährige der Forderung nach – er übergab Jacke und Geld, wodurch ihm ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich entstand. Verletzt wurde der Junge glücklicherweise nicht.

Im Anschluss verschwanden die zwei Tatverdächtigen in Richtung Haltestelle.