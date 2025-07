In Intimbereich gegriffen und angespuckt: Jugendliche (16) in Laden sexuell belästigt

Brandenburg an der Havel - Die Kriminalpolizei fahndet mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter.

Alles in Kürze

Die Polizei erhofft sich mit einem Phantombild Hinweise aus der Bevölkerung. © Friso Gentsch/dpa, Polizeidirektion West (Bildmontage)

Der Mann habe im Februar dieses Jahres einer 16-Jährigen in einem Lebensmittelgeschäft plötzlich mit der rechten Hand in den bekleideten Intimbereich gegriffen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Als sich die Jugendliche mit Worten über den Angriff empörte, habe der Verdächtige sie zunächst leicht an der Schulter geschubst und beleidigt.

Laut Polizei spuckte er der 16-Jährigen anschließend ins Gesicht.

Der Gesuchte wird wie folgt beschreiben:

wirkte männlich

circa 20 bis 30 Jahre alt

etwa 1,68 Meter groß

dunkler Hauttyp

schwarzbraune Haare

braune Augen

sprach Deutsch mit Akzent

Die Kriminalpolizei fragt: