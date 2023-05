12.05.2023 14:24 15-Jährige überfallen und verletzt: Wer kennt diesen Mann?

Hamburg - Ein Mann wird verdächtigt am vergangenen Sonntag in Hamburg-Billstedt eine 15-Jährige in offebar sexueller Absicht überfallen zu haben. Jetzt fahndet die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem mutmaßlichen Täter. Erkennt Ihr diesen Mann? © Polizei Hamburg Nach bisherigen Erkenntnissen stieg der Tatverdächtige an der Haltestelle "Aschenputtelstraße" mit dem Mädchen aus einem Bus der Linie 27 (Fahrtrichtung Wellingsbüttel) aus, teilte die Polizei noch am Tattag mit. Demnach folgte der Mann der 15-Jährigen in die Straße Dringsheide, wo er sie unvermittelt angriff. Während der "anschließenden körperlichen Auseinandersetzung" habe der mutmaßliche Täter seinem Opfer auch mehrere Schläge zugefügt. Fahndung Mit gefälschtem Perso Iphone bestellt: Wer kennt diesen Mann? Schlussendlich habe er - vermutlich aufgrund ihrer Gegenwehr und lauten Hilfeschreie - von ihr abgelassen und sei in Richtung Schiffbeker Weg geflüchtet. Das verletzte Mädchen sei mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen worden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 25 bis 35 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

südländisches Erscheinungsbild

normale, sportliche Figur

kurze, dunkle Haare

kurzer Vollbart

sprach gebrochen Deutsch

bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke, olivgrüner Hose und dunklen Schuhen. Hinweise zu der abgebildeten Person nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jede Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Polizei Hamburg