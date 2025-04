21-Jährigen ins Krankenhaus geprügelt: Wer kennt den Spielplatz-Räuber?

Velten - Die Kriminalpolizei sucht in Brandenburg nach einem Mann, der als Teil eines Trios einen 21-Jährigen in Velten (Landkreis Oberhavel) ausgeraubt und krankenhausreif geschlagen hat.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? © David Inderlied/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Mitteilung der Polizei hatte sich das 21-jährige Opfer am 21. November 2024 gegen 3.30 Uhr in der Nacht mit zwei flüchtigen Bekannten auf einem Spielplatz an der Richard-Blumenfeld-Straße verabredet.

Neben den Bekannten, die sich als Leon und Ahmad/Ahmet vorgestellt hatten, stieß noch ein dritter, bislang unbekannter Mann zu der Gruppe.

Auf dem Spielplatz griffen die drei Männer den 21-Jährigen unvermittelt an und traten auf ihn ein, bevor sie ihm das iPhone (Wert: circa 800 Euro) raubten und flüchteten.

Die schweren Verletzungen des jungen Mannes mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.



Die Polizei fahndet nun mit einem Phantombild nach dem Hauptangreifer. Dieser wird als circa 25 bis 30 Jahre alt, etwas untersetzt und circa 1,84 Meter groß sein. Zudem soll er dunkle Haare und einen dunklen Bart getragen haben.