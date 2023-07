27-Jähriger seit fast zwei Wochen vermisst: Polizei steht gleich vor mehreren Rätseln

Frankfurt am Main - Was ist bloß geschehen? Bereits seit Samstag, den 1. Juli, wird der 27 Jahre alte Stefan G. vermisst . Nun versucht es die Kriminalpolizei mit einer Öffentlichkeitsfahndung .

Seit mittlerweile fast zwei Wochen gilt der Wandergeselle Stefan G. (27) als vermisst. © Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Laut einer Polizeimeldung befand sich Stefan G. bis zu seinem Verschwinden als Wandergeselle auf der Walz und war bei einer Firma im mittelhessischen Lauterbach (Vogelsbergkreis) beschäftigt.



Nach einem Gesellentreffen am 29. Juni kehrte der 27-Jährige bislang jedoch nie mehr zu seiner Arbeitsstätte zurück, weshalb sein Arbeitgeber am 6. Juli schließlich eine Vermisstenanzeige schaltete.

Das letzte Lebenszeichen von G. gab es demnach am Sonntag, dem 2. Juli zwischen 14 und 15 Uhr, als er von einer Servicekraft der Gaststätte "Forsthaus Winterstein" in Ober-Mörlen gesehen wurde. Dort hielt er sich für etwa eine Stunde auf und verließ das Lokal in unbekannte Richtung.

Seltsam: Am 7. Juli wurde dann das Firmenfahrzeug des Wandergesellen von der Autobahnpolizei auf der A5 am Rasthof "Wetterau Ost" vorgefunden.

Bisher verliefen alle Suchaktionen nach Stefan G. im Sand. Ob er Opfer einer Straftat wurde, ist noch unklar. Nun fragt sich die Kripo Frankfurt am Main wer G. nach dem 2. Juli gesehen hat und möglicherweise Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort geben kann?