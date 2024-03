38 Fahrräder aus Görlitzer "Cube Store" geklaut: Polizei fahndet nach zwei Männern!

Die Polizei fahndet mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach zwei mutmaßlichen Fahrraddieben. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Bei dem Diebstahl, der sich in der Nacht vom 8. auf den 9. November des vergangenen Jahres abgespielt hatte, klauten die Einbrecher Fahrräder im Wert von 160.000 Euro und verursachten am Geschäft an der Rauschwalder Straße einen Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Wie die Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch bekannt gab, wurden nun zwei Männer ausfindig gemacht, die zuvor von Polen aus über die Altstadtbrücke eingereist waren. Ein Zeuge beobachtete zudem einen weißen Kombi mit polnischem Nummernschild in Tatortnähe.

Mit den Fotos der Videoüberwachung von der Altstadtbrücke, die aus rechtlichen Gründen über diesen Link der Polizei Sachsen aufrufbar sind, sucht die Polizei derweil nach zwei Tatverdächtigen.

Einer der beiden Personen (Bild 1) wurde dabei gefilmt, wie er mit einem der gestohlenen E-Bikes über die Brücke zurück nach Polen düste. Seinem mutmaßlichen Komplizen (Bild 2) gelang bereits am Tatabend die Flucht vor einer Polizeistreife zurück über die Grenze.