Jugend-Trio bedroht Mann mit Waffe - und erbeutet Halsbonbons

Berlin - Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach drei Jugendlichen, die im vergangenen Dezember einen Mann in Berlin-Kreuzberg überfallen haben sollen.

Alles in Kürze

Das Trio steht in Verdacht, am 21. Dezember 2024 gegen 3.20 Uhr einen 32-Jährigen nahe dem U-Bahnhof Schlesisches Tor mit einer Pistole bedroht und Bargeld von ihm gefordert zu haben.

Zu diesem Zweck hat die Behörde am Montag Bilder aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Der Überfall soll sich nahe dem U-Bahnhof Schlesisches Tor zugetragen haben. © Polizei Berlin

Die Ermittler fragen, wer die abgebildeten Personen kennt und weiß, wo sie wohnen oder sich aufhalten. Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Eure Hinweise nimmt das Brennpunktkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Perleberger Straße 61a in Moabit während der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-574200 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664-571100 entgegen.

Auch per E-Mail an dir5k42@polizei.berlin.de können Hinweise gegeben werden. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.