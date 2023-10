20.10.2023 13:46 4000 Euro Tabakwaren gestohlen: Wer ist der gesuchte Mann?

In Goslar sucht die Polizei nach einem Mann, der in einen REWE-Supermarkt eingebrochen ist. Im Juni dieses Jahres hat er dabei 4000 Euro an Tabakwaren geklaut.

Von Robert Lilge

Goslar - Am 13. Juni ist ein Mann in einen Supermarkt in Goslar eingestiegen und hat mehrere Tabakwaren gestohlen. Jetzt wird mit Fotos nach ihm gesucht. Der wohl 25 bis 30 Jahre alte Mann hatte eventuell einen Komplizen vor dem Markt. © Bildmontage: Polizeiinspektion Goslar Der gesuchte Mann ist am besagten Tag gegen 19.30 Uhr in einen REWE-Markt in der Marienburger Straße eingedrungen. Dabei hebelte er einen Rollcontainer auf und entwendete Tabakwaren im Wert von circa 4000 Euro. Aufgrund der Menge der Beute deutet für die Ermittler vieles darauf hin, dass im Außenbereich ein Komplize auf ihn gewartet haben könnte. Fahndung Frau im U-Bahnhof in den Schritt gefasst: Fieser Grapscher stellt sich selbst Sie fragen sich, wo die Beute vielleicht gesichtet wurde und um wen es sich bei dem auf den Fotos abgebildeten Mann handelt. Konkret wird gefragt: Wer ist der Mann?



Wo hält er sich auf?



Wurden zuletzt auffällig große Mengen an Tabakwaren angeboten?

Auch um Angaben zu einem eventuellen zweiten Mann wird von der Polizeiinspektion Goslar gebeten. Die jetzt veröffentlichten Fotos sollen der Polizei helfen, den Tatverdächtigen zu schnappen. © Bildmontage: Lino Mirgeler/dpa, Polizeiinspektion Goslar Beschreibung des gesuchten Täters Die Polizei sucht mit folgender Personenbeschreibung den Hauptverdächtigen: 25 bis 30 Jahre alt



normale bis kräftige Statur



schwarzes Basecap (Schirm nach hinten)



dunkler Bart



weißes T-Shirt



Bluejeans



schwarze Sportschuhe



trug während der Tat dunkle Arbeitshandschuhe

Hinweise - auch anonym - nimmt die Polizei Goslar unter der Rufnummer 05321/3390 entgegen.

