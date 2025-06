Junge Frau von Mann bedrängt: Polizei sucht Zeugen nach Sexualdelikt

Hamburg - In der Nacht zu Sonntag kam es in einem Stichweg nahe Mittelkamp/Rodigallee zu einem Übergriff auf eine 26-jährige Frau. Die Hamburger Polizei bittet um Hinweise – denn der Täter ist weiter auf der Flucht.

Alles in Kürze

Nach einem Sexualdelikt sucht die Polizei Hamburg nach Zeugen. © Carsten Rehder/dpa

Nach ersten Informationen der Ermittler stieg die junge Frau gegen Mitternacht an der Bushaltestelle "Osterkamp" in Hamburg-Marienthal aus – ebenso ein Mann, den sie nicht kannte.

Dieser folgte der jungen Frau in einen Stichweg und begann plötzlich sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Daraufhin habe die Dame den Mann aufgefordert, sie in Ruhe zu lassen. Doch der Täter ließ nicht ab – im Gegenteil: Er hielt sie fest und berührte sie.

Erst als die 26-Jährige laut um Hilfe schrie und aufmerksame Anwohner reagierten, ließ der Mann von seinem Opfer ab und flüchtete zu Fuß über die Rodigallee in Richtung des nahegelegenen Krankenhauses.

Eine eingeleitete Großfahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Jetzt hoffen die Ermittler auf Hinweise.