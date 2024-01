56-Jähriger brutal angegriffen: Polizei sucht Straßenbahnschläger

Mit dem Foto einer Überwachungskamera aus der Straßenbahn sucht die Polizei nach dem Angreifer. © Bildmontage: 123RF/chalabala, Landespolizeiinspektion Erfurt

Wie die Ermittler am Mittwoch erklärten, hatte sich der Angriff am 15. Oktober 2022 gegen 22.40 Uhr in einer Erfurter Straßenbahn (Linie 3) abgespielt.

Zwischen den Haltestellen Baumerstraße und Universität wurde ein 56-Jähriger von einem Unbekannten attackiert.

Der Täter schlug seinem Opfer zunächst ins Gesicht. Anschließend traktierte er den 56-Jährigen mit Tritten. Hierbei traf er den Angegriffenen mit dem Schuh im Gesicht und verletzte ihn.

Im weiteren Verlauf nahm der Mann das Smartphone seines Opfers und warf dieses zu Boden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, Zeugen werden gesucht.