Als Ladendieb ertappt wird, schlägt er zu: Verdächtiger identifiziert

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte der mutmaßliche Ladendieb identifiziert werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wurde daher eingestellt.

Brandenburg an der Havel - Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Mann, der in Brandenburg an der Havel beim Ladendiebstahl erwischt und daraufhin gewalttätig wurde. Dazu veröffentlichen die Ermittler ein Bild des Tatverdächtigen.