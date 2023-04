Antisemitischer Angriff auf Potsdamer Rabbiner: Tatverdächtiger identifiziert

Die weiteren Ermittlungen des Polizeilichen Staatsschutzes dauern an.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, konnte der wegen antisemitischer Beleidigung und Körperverletzung gesuchte Tatverdächtige durch Hinweise aus der Bevölkerung inzwischen ermittelt werden.

Berlin/Potsdam - Rund vier Monate nach einem antisemitischen Übergriff gegen einen Rabbiner in Berlin fahndet die Polizei mit Fotos nach dem mutmaßlichen Täter.

Die Berliner Polizei suchte mit diesem Foto nach dem mutmaßlichen Angreifer. Der Tatverdächtige wurde inzwischen identifiziert. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Gefragt wird nach der Identität oder dem Aufenthaltsort eines abgebildeten Verdächtigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Bilder, die offensichtlich aus einem U-Bahnhof stammen, zeigen einen stämmigen, dunkelhäutigen und schwarzhaarigen Mann in Jeans und Daunenweste, der eine Treppe hinuntergeht.

Der Potsdamer Rabbiner Ariel Kirzon war am 13. September 2022 im U-Bahnhof Westphalweg in Berlin-Mariendorf von einem Mann antisemitisch beleidigt und an der Schulter angerempelt worden. Er war damals mit seinem Sohn unterwegs und telefonierte auf Hebräisch.

Seine Kleidung habe gezeigt, dass er Jude war, sagte er nach dem Vorfall. "Ich war also eindeutig als Jude zu erkennen, als mich plötzlich ein arabisch aussehender Mann beschimpfte und angriff.