Klinik-Mitarbeiterin bewusstlos gewürgt: Wer hat den Täter gesehen?

Dortmund - Am 8. März dieses Jahres wurde eine 60-jährige Mitarbeiterin in der Pathologie der Klinik an der Beurhausstraße in Dortmund (NRW) angegriffen und lebensgefährlich verletzt, nachdem sie zwei Männer beim Versuch zu klauen erwischt hatte. Die Polizei fahdnet nun mit einem Phantombild nach einem der Täter.