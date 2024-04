Er soll einer fremden Frau zwischen die Beine gefasst haben: Tatverdächtiger identifiziert!

Nach Angaben der Behörde soll sich die Tat am Montag, dem 7. August vergangenen Jahres gegen 12.10 Uhr im Bereich des U-Bahnhofs Friedrich-Wilhelm-Platz in Friedenau zugetragen haben.

Die Ermittler fragen:

Wer kennt den abgebildeten Mann?

Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort beziehungsweise zum Wohnort des Unbekannten machen?

Wer kann darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer 030/4664914111, per E-Mail an LKA141@polizei.berlin.de, die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.