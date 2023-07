Auf der Flucht: Polizei sucht verschwundenen JVA-Gefangenen aus Halle

Halle (Saale) - Ein Gefangener (39) ist am Montag aus einem Gefängnis in Halle geflohen. Die Polizei sucht noch immer nach dem entkommenen Häftling.

Die Polizei sucht nach einem aus dem offenen Vollzug der JVA Halle geflohenen Häftling. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie Justizministeriums-Sprecher Danilo Weiser am Dienstag mitteilte, verließ der Mann das Gelände der Justizvollzugsanstalt (JVA) in der Wilhelm-Busch-Straße am Nachmittag unberechtigt.

Der Deutsche sei unter anderem wegen Diebstahls in Haft und im offenen Vollzug untergebracht.

"Abteilungen des offenen Vollzugs sehen keine oder nur verminderte Vorkehrungen gegen Entweichungen vor", so Weiser. Eine dortige Unterbringung diene als Vorbereitung auf das Leben in Freiheit.

Laut Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) vom Mittwochmorgen wird weiterhin nach dem Verschwundenen gefahndet.