Polizei fahndet öffentlich nach Tankstellenbetrüger: Er hat noch mehr auf dem Kerbholz!

Die Polizei Eschwege fahndet mit Hochdruck nach diesem Tankstellenbetrüger, der noch weitere Straftaten begangen hat. © Polizei Eschwege

Laut einer Polizeimeldung vom Dienstag fuhr der Unbekannte am 11. November 2023, am 31. Dezember 2023 sowie am 10. Januar 2024 jeweils an der Honsel-Tankstelle in Meinhard-Grebendorf (Werra-Meißner-Kreis) vor, um dort sein mitgeführtes Auto zu tanken.



Aber statt anschließend wie gewöhnlich zu zahlen, machte sich der Betrüger einfach aus dem Staub.

Wäre dies nicht schon kriminell genug, wurde später auch noch klar, dass er an den unterschiedlichen Fahrzeugen, mit denen er die Tankstelle aufsuchte, jeweils zuvor geklaute amtliche Kennzeichen angebracht hatte.

Bei dem Tankbetrug am 10. Januar dieses Jahres kam der Täter mit einem roten Peugeot, an dem das Nummernschild "ESW-MZ 38" angeschraubt war, das kurz davor auf dem Schwimmbadparkplatz in Eschwege entwendet wurde.

Bei seinen beiden anderen Tankstellenbesuchen nutzte er einen grauen Citroën Xsara für seine Machenschaften. Dabei waren gestohlene Kennzeichen aus Niederhone sowie aus Heilbad Heiligenstadt verwendet worden.