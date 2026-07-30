30.07.2026 17:32 Auf Mann am U-Bahnhof eingeprügelt: Polizei schnappt Alex-Treter

Die Berliner Polizei jagte mit Bildern aus einer Überwachungskamera einen brutalen U-Bahnhof-Prügler in Berlin.

Von Denis Zielke

Der Gesuchte habe identifiziert werden können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittlungen rund um das Geschehen am U-Bahnhof Alexanderplatz dauern an.

Erstmeldung vom 27. Mai, 10.34 Uhr

Berlin - Eskalation der Gewalt am belebten Alex in Mitte: Die Berliner Polizei jagt mit Bildern aus einer Überwachungskamera einen brutalen U-Bahnhof-Prügler.

Mit Fotos jagte die Polizei den U-Bahn-Schläger. © Polizei Berlin (Bildmontage) Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch ging der Gesuchte bereits am Abend des 10. Oktober vergangenen Jahres auf sein Opfer los. Demnach soll er gegen 20.30 Uhr am Bahnsteig der U8 im U-Bahnhof Alexanderplatz einen 17-Jährigen angegriffen haben. Der Verdächtige habe dem Jugendlichen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gegen dessen Körper getreten, meldeten die Beamten. Dabei sei der 17-Jährige im Gesicht verletzt worden. Anschließend flüchtete der Angreifer vom Tatort. Fahndung Schließfächer in Sparkasse geknackt: Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten machen?

Wer hat die Tat gesehen und kann Angaben zu dem Vorfall machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?