Fußballtrikot von 14-Jährigem geraubt: Polizei fahndet nach Duo

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Nach einer räuberischen Erpressung in Brandenburg an der Havel sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten Männern.

Von Christoph Carsten

Brandenburg an der Havel - Nach einer räuberischen Erpressung in Brandenburg an der Havel sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten Männern.

Die Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen. (Symbolfoto)
Die Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen. (Symbolfoto)  © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 18.20 Uhr an der Hauptstraße.

Demnach zwangen die Tatverdächtigen einen 14-Jährigen, das Fußballtrikot herauszugeben, das er trug. Aus Angst übergab der Jugendliche das Trikot an die körperlich überlegenen Männer.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnte das Duo noch nicht ausfindig gemacht werden. Deshalb bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hinweise.

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Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

  • Tatverdächtiger 1: deutscher Phänotyp, circa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, etwa 35 bis 40 Jahre alt, kurze dunkelblonde Haare, Dreitagebart. Er trug ein italienisches Fußballtrikot, eine kurze schwarze Hose und orangefarbene Schuhe.
  • Tatverdächtiger 2: deutscher Phänotyp, circa 1,85 bis 1,95 Meter groß, schlanke Statur, ebenfalls etwa 35 bis 40 Jahre alt, schwarzer Ober- und Unterlippenbart, schwarzes Basecap, schwarzes T-Shirt, schwarze Hose und Sonnenbrille.

Wer den Vorfall beobachtet hat, Hinweise zur Identität der Männer geben kann oder sogar Videoaufnahmen besitzt, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03381 - 560 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Soeren Stache/dpa

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