Fußballtrikot von 14-Jährigem geraubt: Polizei fahndet nach Duo

Brandenburg an der Havel - Nach einer räuberischen Erpressung in Brandenburg an der Havel sucht die Polizei nach zwei bislang unbekannten Männern.

Die Polizei fahndet nach den Tatverdächtigen. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei berichtete, ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 18.20 Uhr an der Hauptstraße.

Demnach zwangen die Tatverdächtigen einen 14-Jährigen, das Fußballtrikot herauszugeben, das er trug. Aus Angst übergab der Jugendliche das Trikot an die körperlich überlegenen Männer.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen konnte das Duo noch nicht ausfindig gemacht werden. Deshalb bittet die Polizei jetzt die Bevölkerung um Hinweise.

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben: