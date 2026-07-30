Schließfächer in Sparkasse geknackt: Jetzt sucht die Polizei mit Fotos nach den Tatverdächtigen

Mönchengladbach - Nach dem Aufbruch von rund 30 Schließfächern in einer Sparkassen-Filiale in Mönchengladbach sucht die Polizei nun mit Fotos nach den beiden Tatverdächtigen.

In einer Sparkasse in Mönchengladbach wurden rund 30 Schließfächer aufgebrochen. © Christoph Reichwein/dpa

Die Ermittler veröffentlichten mehrere Aufnahmen aus der Videoüberwachung des Kreditinstituts und auch Beschreibungen der Gesuchten.

Demnach trug ein Tatverdächtiger das Basecap und ein Tuch, mit dem er sich das Gesicht abdeckte. Sein mutmaßlicher Komplize trug einen violett-blauen Anglerhut, farblich passend zu einer violett-blauen Jacke. Beide zogen Trolleys hinter sich her - ein Modell erinnerte an jene, die man beim Einkaufen benutzt.

"Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen?", fragte die Polizei in der zugehörigen Fahndung. "Wer kann Hinweise zu den Männern geben?"

Zu dem Aufbruch war es am Montag gekommen - während des laufenden Betriebs der Sparkassen-Filiale.

Nach Angaben der Polizei verschafften sich die beiden Verdächtigen um die Mittagszeit Zutritt zum Schließfachraum der Bank.