Bande schlägt beim Kaffee zu: Wer kennt diese Ladendiebe?

Oranienburg - In einem Drogeriemarkt in Oranienburg ( Oberhavel ) hatte es eine Diebesbande auf Kaffee abgesehen. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach den Tatverdächtigen.

Ob in dem Kinderwagen tatsächlich ein Baby war, bezweifelt die Polizei. © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Die Tat, bei der zwei Männer und zwei Frauen nach Behördenangaben gemeinschaftlich vorgingen, trug sich am 4. Dezember 2024 in einem Geschäft an der Fischerstraße zu.

Demnach packte einer der Männer gleich 18 Packungen Kaffee in einen Kinderwagen, den eine der Komplizinnen dabei hatte. Warenwert: knapp 250 Euro.

Dann verließ das Quartett die Drogerie, ohne zu bezahlen. Die Menge des Diebesguts lässt die Ermittler vermuten, dass sich zum Tatzeitpunkt kein Baby im Kinderwagen befand.

Die bisherigen Ermittlungen führten noch nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen. Daher wendet sich die Kriminalpolizei mit Bildern der Gesuchten aus einer Überwachungskamera an die Bevölkerung und hofft auf Hinweise.