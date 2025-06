Er soll eine Elfjährige in der U-Bahn sexuell belästigt haben: Wer kennt diesen Mann?

Der Vorfall hatte sich demnach am 22. November 2024 in einem Zug der U-Bahn-Linie 7 in Fahrtrichtung Spandau ereignet.

Mit Euren Hinweisen wendet Ihr Euch bitte an die Fachdienststelle des Landeskriminalamts für Sexualdelikte zum Nachteil von Minderjährigen in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der (030) 4664-913444 (Hinweistelefon) oder per E-Mail an LKA134@polizei.berlin.de. Außerhalb der Bürodienstzeiten könnt Ihr Euch auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin wenden.