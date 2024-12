Bar im Prenzlauer Berg überfallen: Wer kennt das mutmaßliche Räuber-Duo?

Berlin - Eine Bar in Berlin-Pankow ist von zwei Maskierten überfallen worden. Nun sucht die Polizei nach den Tatverdächtigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Als schließlich alle Anwesenden sich wie von den mutmaßlichen Räubern gewünscht im hinteren Bereich des Lokals befanden, flüchteten die nun zur Fahndung Ausgeschriebenen in Richtung Schönhauser Allee.

Laut den Beamten soll sich die Tat am Samstag, dem 18. Mai dieses Jahres, gegen 4.15 Uhr im Lokal "Le Bar Tabac" in der Christinenstraße im Prenzlauer Berg ereignet haben.

Hinweise nimmt die Kripo der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Pankstraße 29 in Berlin-Mitte unter der Telefonnummer 030/4664173131, per E-Mail oder die Internetwache der Polizei Berlin sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.