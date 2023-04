Mann um 262.000 Euro gebracht: Polizei fahndet nach Betrüger und lobt Belohnung aus

Die Polizei sucht Zeugen im Fall des betrogenen 64-Jährigen. (Symbolbild) © Heiko Kueverling/123RF

Der Telefonbetrug ereignete sich bereits am Dienstag, dem 29. November 2022, in Bautzen.

Der 64-Jährige erhielt am frühen Nachmittag gegen 13.40 Uhr in seiner Wohnung einen Anruf. Am Telefon meldete sich eine angebliche Oberstaatsanwältin. Diese berichtete von einem tödlichen Unfall, welche die Tochter des 64-Jährigen verursacht haben soll. Dabei sei eine schwangere Frau ums Leben gekommen.

Danach übergab die vermeintliche Oberstaatsanwältin das Telefon an die angebliche Tochter. Eine weinerliche, weibliche Stimme meldete sich zu Wort, schilderte den Unfall erneut und sagte: "Es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Ich habe jemanden totgefahren."

Im Anschluss übernahm die angebliche Oberstaatsanwältin wieder das Telefonat und forderte eine Kaution in Höhe von 150.000 Euro, um die Tochter vor einer Haftstrafe zu bewahren. Es hieß zudem, die Haft könne bis zu einem halben Jahr andauern. Der Anruf wurde an dieser Stelle kurz unterbrochen, heißt es in der Mitteilung.

Der 64-Jährige schaute zu Hause nach, was er alles an Wertgegenständen besaß. Dann klingelte das Telefon erneut. Nun meldete sich ein vermeintlicher Richter. Er kündigte einen Vollzugsbeamten vom Amtsgericht Bautzen an, der die Wertgegenstände abholen würde.

Dieser kam dann zur Wohnung des Geschädigten und nahm einen Goldbarren und 119 Krügerrand Münzen im Wert von rund 262.000 Euro entgegen.