22.03.2025 13:00 706 51-Jährige nach Unfall spurlos verschwunden: Polizei findet sie bei Einsatz

Eine 51-Jährige wurde nach einem Unfall am 19. März vermisst, konnte während eines Polizeieinsatzes aber in einer Wohnung in der Sonnenallee gefunden werden.

Von Laura Voigt

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Vermisste am Samstag gegen 8 Uhr während eines Einsatzes in einer Wohnung in der Sonnenallee gefunden. Die Beamten brachten sie aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten in ein Krankenhaus. Die Fahndung ist damit beendet. Erstmeldung vom 21. März, 15.47 Uhr Berlin - Die Polizei ist auf der Suche nach einer 51-Jährigen, die nach einem Autounfall vermisst wird. Wer kann Hinweise geben? Die zunächst vermisste Autofahrerin konnte gefunden werden. © Carsten Rehder/dpa / Polizei Berlin (Bildmontage) Laut den Beamten war die Frau gegen Mitternacht des 19. März mit ihrem Auto auf der Karl-Marx-Straße in Richtung Hermannplatz unterwegs. In Höhe der Schönstedtstraße verunfallte sie, stellte den Motor ab und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Augenzeugen sahen sie zuletzt am 19. März gegen 18 Uhr an dem Unfallort. Seitdem ist sie verschwunden. Fahndung Trio raubt Leipziger Discounter aus und bedroht Kassiererin: Zeugen gesucht Aufgrund einer Erkrankung könnte sie sich in einer Notlage befinden. Daher wollen die Ermittler wissen: Wer hat die Vermisste seit dem 19. März 2025 gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise zu dem Fall nimmt die Kriminalpolizei per Telefon unter (030) 4664 – 371100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa / Polizei Berlin (Bildmontage)