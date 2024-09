Bewaffneter Banküberfall in Steglitz: Tatverdächtiger festgenommen!

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist der Tatverdächtige im Fall des Banküberfalls vergangene Woche in Steglitz am Mittwochabend am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) festgenommen worden.

Die Identität des 48-Jährigen hatten die Ermittler schon zuvor klären können. Der Mann soll noch am heutigen Donnerstag einem Ermittlungsrichter zur Verkündigung des Haftbefehls vorgeführt werden.