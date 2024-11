Er schlug 70-Jährigem mit "Werkzeug" auf den Kopf: Wer kennt diesen Aktentaschen-Mann?

Die Polizei fahndet mit diesen Bildern nach dem Mann. © Polizei Berlin

Der Gesuchte soll am Mittwoch, dem 9. Oktober gegen 11.45 Uhr in der Bundesallee einem 70-Jährigen in den Hausflur gefolgt sein. Dort schlug er ihm wohl mit einer Art Werkzeug gegen den Kopf.

Die Polizei berichtet zumindest von einer Verletzung "durch Gebrauch eines werkzeugartigen Gegenstands am Kopf".

Nun suchen die Beamten mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach dem Unbekannten.