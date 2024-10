Kontrolleure von U-Bahn-Schwarzfahrer attackiert und verletzt

Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach einem Mann, der am U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee Kontrolleure am 29. September 2023 attackiert haben soll. © Polizei Berlin (Bildmontage)

Wie die Behörde am heutigen Freitag mitteilte, soll sich die Tat vergangenes Jahr am 29. September kurz nach 13.30 Uhr am U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee ereignet haben.

Der Mann konnte zuvor in einem Zug der U7 keinen Fahrschein vorzeigen, weshalb er sich an der nächsten Station gegenüber den vier Fahrkartenkontrolleuren ausweisen sollte. Dieser Aufforderung kam der Unbekannte nicht nach und ergriff stattdessen die Flucht.

Als einer der Sicherheitsmitarbeiter, damals 42 Jahre alt, versuchte dies zu verhindern, schlug ihm der Flüchtende mit der Faust gegen die Brust.

Mit einem Messer stach er zudem einem weiteren Kontrolleur, damals 30 Jahre alt, in den linken Oberarm.

Der durch den Schlag verletzte Kontrolleur verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Der Mann mit der Stichverletzung wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung.