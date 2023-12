65.000 Euro teure KPM-Vase gestohlen: Polizei sucht nach flüchtenden Tätern

Das Auto wurde kurze Zeit später am Schloßplatz in Berlin-Mitte vor dem dortigen ehemaligen Staatsratsgebäude nach einem Unfall fahruntauglich gefunden.

Den Ermittlern zufolge haben am Donnerstag, dem 16. November, gegen 4.20 Uhr mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige die Glaseingangstür des KPM-Geschäfts in der Friedrichstraße 158 eingeschlagen.

Die Unterseite der Baluster-Vase weist eindeutig identifizierbare Merkmale auf. © Polizei Berlin

Die Baluster-Vase "La Belle" wird wie folgt beschrieben:

handbemalt mit verschiedenen Blumenmotiven

hat einen Wert von circa 65.000 Euro

circa 70 Zentimeter hoch, an der bauchigen Stelle circa 35 Zentimeter breit

wiegt ungefähr 2,84 Kilogramm

Signatur im Fuß der Vase: "1/1, D Sj n B 999" sowie Rotes KPM-Zeichen

Die Ermittler fragen:

Wer hat am 16. November 2023 zwischen 4.20 und 5 Uhr Personen gesehen, die mit der Vase "La Belle" vom Schlossplatz in Mitte weggelaufen sind?

Wer kann Angaben zur Fluchtrichtung oder zum Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Hat jemand eine Person mit der Vase in der U- oder S-Bahn gesehen?

Wer kann Angaben zu dem weißen VW Golf oder zum Verkehrsunfall am Schloßplatz machen?

Wer kann Angaben zum Verbleib der Vase "La Belle" machen?

Wer hat einen oder mehrere der Tatverdächtigen gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Kommissariat für Kunstdelikte des Landeskriminalamts Berlin am Tempelhofer Damm 12 in Tempelhof unter der Telefonnummer 030/4664944410 oder per E-Mail an LKA444@polizei.berlin.de entgegen. Auch über jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache können Hinweise gegeben werden.