Betrüger gesucht: Wer kennt den Strohhut-Mann?

Elsterwerda - Die Brandenburger Polizei fahndet öffentlich nach einem mutmaßlichen Betrüger, der sich in Elsterwerda (Landkreis Elbe-Elster) als Antiquitäten-Interessierter ausgegeben und eine Frau bestohlen hat.

Die Ermittler fragen: Wer kennt den Mann auf dem Phantombild? © Soeren Stache/dpa, Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Laut Mitteilung der Behörde, gelangte der Unbekannte am 26. Juni vergangenen Jahres in das Haus am Roseneck, indem er vorgab, Antiquitäten und Schmuck kaufen zu wollen.

Die Bewohnerin ließ den Mann hinein, bemerkte aber nach dem Gespräch, dass mehrere Schmuckstücke fehlten.

Basierend auf den Beschreibungen der Frau, hat die Polizei ein Phantombild gefertigt. Die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: