Betrug an der Supermarktkasse: Wer erkennt diesen Mann?

Wer erkennt diesen Mann? © Polizei Bremerhaven

Laut Polizei soll der Mann mit einem Komplizen bereits am 5. Januar gegen 18 Uhr im Edeka-Markt an der Weserstraße in Bremerhaven-Wulsdorf gleich zweimal seine Einkäufe mit einem Smartphone bezahlt haben. Außerdem hob er an der Kasse Bargeld ab.

Die Abbuchungen in dreistelliger Höhe erfolgten dabei mit einer virtuellen Zahlungskarte auf dem Handy. Das Geld wurde vom Konto des Opfers aus Brandenburg eingezogen. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Eine Videokamera hat die Männer aufgezeichnet. Beide trugen bei der Tat eine FFP-2 Maske, wodurch die Gesichter verdeckt waren.



Die Polizei fahndet nach einem der Männer mit einem Foto. Er wird wie folgt beschrieben:

brauner Parka mit schwarzem Fellbesatz an der Kapuze

eine gelbe Warnweste unter dem Parka

blaue Hose

weiße Nike-Schuhe

blaues Cap

auffällige Tätowierung an der linken Halsseite

Der Komplize sah folgendermaßen aus: