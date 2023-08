Frau in Treppenhaus vergewaltigt! Polizei schnappt verdächtigen 23-Jährigen

Wie die Polizei nur einen Tag nach Veröffentlichung des Fahndungsfotos mitteilte, wurde der mutmaßliche Vergewaltiger inzwischen identifiziert!

Bei dem gesuchten Tatverdächtigen handle es sich um einen 23-jährigen Mann, schilderte ein Polizeisprecher: "Er wurde am Donnerstagvormittag an seiner Arbeitsstelle in Bonn angetroffen, ins Polizeipräsidium gebracht und vorläufig festgenommen."

Die Ermittlungen gegen den 23-Jährigen dauern derzeit noch an.