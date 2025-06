Raubüberfall auf Seniorenpaar: Wer kennt dieses Brutalo-Quintett?

Das Quintett habe am 24. Februar 2025 gegen 11.45 Uhr an der Wohnungstür der Senioren in der Boppstraße geklingelt und sich brutal hineingedrängt, als der 84-jährige Mann öffnete.

Eure Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter der Rufnummer (030) 4664-573111 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Auch per E-Mail an dir5k31@polizei.berlin.de können Angaben gemacht werden. Selbstverständlich könnt Ihr Euch auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.