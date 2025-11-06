Brasilianer in Bahn beleidigt: Polizei sucht diesen Mann

Dresden - Nach über einem Jahr sucht die Polizei nun öffentlich einen rassistischen Pöbler: Dieser hatte am 23. September 2024 in der Linie 7 Richtung Wölfnitz einen Brasilianer (35) und seine beiden Kinder (7, 6) beleidigt.

In der Linie 7 beleidigte der Gesuchte ausländische Fahrgäste. © Holm Helis

Ab Haltestelle "Permoserstraße" schimpfte der Gesuchte gegen 14.55 Uhr los: Ausländer hätten keine Daseinsberechtigung, sie sollten alle sterben oder vernichtet werden. Ohnehin gehöre Deutschland nur den Deutschen.

An der "Anton-/Leipziger Straße" stieg die Familie aus, der Pöbler fuhr weiter.

Er ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, hatte einen Dreitagebart, trug Brille und Kopfhörer. Zudem hatte er eine rote Tüte dabei.

Zum Foto des Gesuchten gelangt Ihr auf der Website der Polizei Sachsen.