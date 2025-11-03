Vier Diebe plündern Drogerie – Kripo bittet um Hinweise

Oranienburg - Die Brandenburger Kriminalpolizei ermittelt wegen Bandendiebstahls und bittet um Hinweise zu vier noch unbekannten Personen.

Wer kennt diese mutmaßlichen Diebe? © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Verdächtigen, allem Anschein nach zwei Frauen und zwei Männer, am 4. Dezember 2024 gegen 17 Uhr einen Drogeriemarkt in der Berliner Straße in Oranienburg.

Dort nahmen sie mehrere Artikel an sich.

Eine bisherige Suche nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Die Ermittler wollen nun von der Bevölkerung wissen: Wer kennt die vier Personen oder kann Hinweise zu ihnen geben?