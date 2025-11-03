Vier Diebe plündern Drogerie – Kripo bittet um Hinweise
Oranienburg - Die Brandenburger Kriminalpolizei ermittelt wegen Bandendiebstahls und bittet um Hinweise zu vier noch unbekannten Personen.
Nach bisherigen Erkenntnissen betraten die Verdächtigen, allem Anschein nach zwei Frauen und zwei Männer, am 4. Dezember 2024 gegen 17 Uhr einen Drogeriemarkt in der Berliner Straße in Oranienburg.
Dort nahmen sie mehrere Artikel an sich.
Eine bisherige Suche nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos.
Die Ermittler wollen nun von der Bevölkerung wissen: Wer kennt die vier Personen oder kann Hinweise zu ihnen geben?
Hinweise kannst Du an die Polizeiinspektion Oberhavel unter der Telefonnummer 03301/8510 richten. Alternativ kann das Hinweisformular im Internet genutzt werden.
Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)