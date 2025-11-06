Dreister Zigaretten-Klau: Polizei jagt diese Supermarkt-Diebe

Von Laura Voigt

Potsdam - Anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera fahndet die Brandenburger Kriminalpolizei nach zwei bislang unbekannten Dieben.

Wer erkennt die abgebildeten Personen?
Wer erkennt die abgebildeten Personen?  © Polizei Brandenburg (Bildmontage)

Am 12. Juni 2025 sollen sie gegen 15.50 Uhr aus einem Supermarkt in Potsdam eine Kiste Zigaretten gestohlen haben.

Der Wert der entwendeten Ware wird auf rund 2414 Euro geschätzt.

Eine bisherige Suche blieb erfolglos. Nun bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildetem Personen und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummern 03381 5508 0 entgegen. Auch über die Internetwache sind Meldungen möglich.

Titelfoto: Polizei Brandenburg (Bildmontage)

