Brutal im Eigenheim überfallen: Wer kennt dieses Räuber-Trio?

Mit diesen Phantombildern sucht die Polizei nach den bislang unbekannten Männern, die im Verdacht stehen, Einwohner von Brandenburg ausgeraubt zu haben. © Polizeidirektion West (Bildmontage)

Die drei bislang unbekannten Personen werden verdächtigt, im Oktober vergangenen Jahres in ein Einfamilienhaus in Brandenburg an der Havel eingebrochen zu sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach soll das Trio die dort lebenden Bewohner gewaltsam dazu gebracht haben, ihm Bargeld auszuhändigen.

Außerdem sollen die Männer weitere Gegenstände aus einem Tresor gestohlen haben.

Nach der Tat wurde die Polizei alarmiert. Bei den Ermittlungen fanden die Einsatzkräfte einen Rucksack, der möglicherweise den Tätern gehörte.

Zwei der zur Fahndung ausgeschriebenen Männer sind wohl zwischen 20 und 30 Jahre alt, der Dritte wird auf circa 50 bis 65 Jahre geschätzt. Alle drei sollen zur Tatzeit dunkle Kleidung getragen haben.

Die Beamten wollen wissen, wer die abgebildeten Personen kennt oder Hinweise zu deren Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben kann.