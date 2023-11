Brutaler Tiefgaragen-Raub in Berlin: Wer kann Hinweise geben?

Mit diesen Fotos aus einer Überwachungskamera erhofft sich die Berliner Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizei Berlin

Bereits am 16. Juni 2023 gegen 21 Uhr soll der Verdächtige einen 38 Jahre alten Mann überfallen haben, als dieser in sein geparktes Auto stieg und die Tiefgarage in der Forckenbeckstraße verlassen wollte, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Dann habe der Vermummte die Fahrertür aufgerissen, das Opfer geschlagen und es aus dem Auto gezerrt, hieß es weiter. Dann raubte er dem 38-Jährigen eine Tasche, worin sich eine höhere Summe Geld befand.

Bevor der Tatverdächtige flüchtete, schlug er den Angaben nach noch mehrfach auf den Kopf des auf dem Boden liegenden Mannes ein.

Den Angaben nach ist der Tatverdächtige etwa 35 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß. Er hat eine sportliche Figur, trägt kurze schwarze Haare und keinen Bart.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen: