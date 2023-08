Brutaler U-Bahnschläger gesucht: Wer kennt diesen Mann?

Seine Verletzungen am Kopf wurden ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Erst als ein unbekannt gebliebener Zeuge ankündigte habe, die Polizei zu rufen, habe der Tatverdächtige von seinem Opfer abgelassen. Daraufhin soll der Geschlagene in die ankommende Bahn der Linie U5 in Richtung Hönow gestiegen und wenig später Strafanzeige erstattet haben.

Die Ermittler fragen:



Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat im März die Auseinandersetzung und die Körperverletzung auf dem Bahnsteig gesehen und ist bisher noch nicht als Zeuge des Vorfalls bekannt?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Falls Ihr Hinweise habt, meldet Euch bitte beim Abschnittskommissariat in der Wedekindstraße 10 in 10243 Berlin-Friedrichshain unter der Rufnummer (030) 4664-551700 oder per E-Mail an Dir5A51AK@polizei.berlin.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.